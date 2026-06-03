Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 7 июня, проведет свой второй матч под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры. После победы в дебютном спарринге первого в истории "сине-желтых" иностранного наставника с поляками наши соотечественники сыграют с Данией.

Видео дня

Встречу принимает городской стадион в Оденсе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Дания – Украина. Время начала – 19:30 по киевскому времени, когда прозвучит стартовый свисток арбитра Сигурда Крингстада из Норвегии.

Увидеть матч можно будет благодаря трансляции на видеоплатформе MEGOGO. Прямой эфир из Дании организовывает канал "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Украинцы и датчане встречались друг с другом трижды – один раз в товарищеском матче в 2003 году, когда викинги были сильнее 1:0, и в отборе к чемпионату мира-2006, где "сине-желтые" вырвали ничью в Копенгагене 1:1 и добыли победу в Киеве 1:0.

Сборная Дания, как и наши соотечественники, не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. В финале плей-офф "датский динамит" сенсационно проиграл в серии пенальти Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Илья Забарный может сенсационно сменить команду после победы с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!