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Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча
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Сборная Украины по футболу в воскресенье, 7 июня, проведет свой второй матч под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры. После победы в дебютном спарринге первого в истории "сине-желтых" иностранного наставника с поляками наши соотечественники сыграют с Данией.

Встречу принимает городской стадион в Оденсе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Дания – Украина. Время начала – 19:30 по киевскому времени, когда прозвучит стартовый свисток арбитра Сигурда Крингстада из Норвегии.

Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча
Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча

Увидеть матч можно будет благодаря трансляции на видеоплатформе MEGOGO. Прямой эфир из Дании организовывает канал "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Украинцы и датчане встречались друг с другом трижды – один раз в товарищеском матче в 2003 году, когда викинги были сильнее 1:0, и в отборе к чемпионату мира-2006, где "сине-желтые" вырвали ничью в Копенгагене 1:1 и добыли победу в Киеве 1:0.

Сборная Дания, как и наши соотечественники, не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. В финале плей-офф "датский динамит" сенсационно проиграл в серии пенальти Чехии.

Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча
Где смотреть футбол Дания – Украина: расписание трансляций и по какому каналу прямой эфир товарищеского матча

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Илья Забарный может сенсационно сменить команду после победы с ПСЖ в Лиге чемпионов.

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