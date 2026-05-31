Украина с голом Ярмоленко победила Польшу в первом матче Мальдеры. Видео

Сборная Украины по футболу победила команду Польши в первом матче под руководством нового тренера итальянца Андреа Мальдеры. Товарищеский матч во Вроцлаве на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 0:2.

Старт встречи остался за хозяевами: Польша чаще контролировала мяч и несколько раз подходила к штрафной, однако до по-настоящему опасных ударов в створ дело доходило редко. Сборная Украины действовала с акцентом на быстрые переходы, но в первые 15–20 минут игра проходила без явного преимущества одной из сторон и без ударов в створ.

Первый серьезный эпизод возник у польской команды: Зелиньски имел шанс открыть счет, но вратарь Украины Трубин выиграл дуэль в ближнем бою. Чуть позже опасно пробивал Шиманьски с дальней дистанции, однако мяч прошёл рядом со штангой. Левандовски также участвовал в остром эпизоде, но его попытка была нейтрализована после офсайда.

Украина постепенно усилила давление ближе к середине тайма. На 17-й минуте мяч оказался в сетке после добивания Цыганкова, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры у Ярмоленко. Польша продолжала отвечать ударами с разных дистанций, но оборона украинцев выдерживала.

Счёт был открыт на 34-й минуте первым же ударом в створ ворот: Цыганков перехватил мяч у Пётровского и отдал передачу на Яремчука, который без обработки точно пробил в угол ворот. После гола Украина получила психологическое преимущество и стала действовать увереннее.

Перед перерывом украинская команда закрепила преимущество. На 44-й минуте быстрая атака по левому флангу завершилась прострелом Цыганкова, который замкнул Ярмоленко – 0:2. Это стало 46-м голом Андрея в составе национальной команды.

После перерыва темп упал. Польский наставник практически полностью обновил состав, что серьезно повлияло на качество игры.

На поле было много единоборств, но до реально опасных моментов дело не доходило. Единственный шанс отквитаться у хозяев случился на 55-й минуте, но великолепно сыграл Анатолий Трубин.

Свой следующий товарищеский поединок подопечные Мальдеры проведут 7 июня против Дании. Начало в 19:30 по киевскому времени.

