Магучих заметили в неожиданном месте в Днепре. Видео

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пришла на баскетбольный матч в Днепре. 24-летняя легкоатлетка попала в кадр во время трансляции матча Суперлиги Favbet между "Днепром" и "Черкаськими Мавпами".

Видео дня

На последних секундах во время таймаута камера случайно выхватила титулованную спортсменку на трибунах СК "Шинник". Ярослава вместе с подругой с удовольствием поддерживала свою любимую команду, которая в итоге и добыла победу 87:81.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих старается не зацикливаться на легкоатлетических тренировках. Ее тренерша Татьяна Степанова у себя в Instagram выложила несколько видео необычных занятий ее подопечной.

Несколько дней назад Ярослава Магучих рассказала, почему этот год стал самым сложным в её карьере. 24-летняя днепрянка призналась, что боролась с травмой, усталостью и выгоранием, не позволившими показать максимум.

До этого Магучих вспомнила эпизод в родном Днепре и объяснила, почему социальные сети стали частью профессиональной карьеры спортсменов. По словам звездной прыгуньи, даже тренеры старой школы иногда сомневаются, стоит ли спортсменам делиться тренировочным процессом публично.

Легкоатлетка отметила, что к ней все чаще подходят на улицах благодаря TikTok и другим платформам, а спорт сегодня тесно связан с медиаактивностью.

