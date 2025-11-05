'Даже тренеры спрашивали: 'А что, если кто-то увидит?' Магучих рассказала о произошедшей с ней 'ситуации в Днепре'

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих вспомнила эпизод в родном Днепре и объяснила, почему социальные сети стали частью профессиональной карьеры спортсменов. По словам звездной прыгуньи, даже тренеры старой школы иногда сомневаются, стоит ли спортсменам делиться тренировочным процессом публично.

Легкоатлетка отметила, что к ней все чаще подходят на улицах благодаря TikTok и другим платформам, а спорт сегодня тесно связан с медиаактивностью.

"У мене була ситуація в Дніпрі, коли я повернулася зі змагань — і дівчина мене впізнала. Вона підійшла сфотографуватися і сказала, що бачила мене у рекомендаціях TikTok. Після цього почала стежити за результатами, дивитися виступи і цікавитися, чим я взагалі займаюся. Це і є ефект соціальних мереж", – призналась Магучих в интервью пресс-службы Red Bull.

По словам Ярославы, для большинства спортсменов в приоритете остаются тренировки, восстановление и подготовка к стартам: однако соцсети дают возможность создавать личный бренд, привлекать партнеров и сохранять стабильность вне спорта.

Она подчеркнула, что соцсети дают спортсмену опору за пределами арены и помогают строить имя, привлекать внимание аудитории и брендов. По словам Магучих, компании теперь оценивают активность профиля и количество подписчиков, поэтому, как она отмечает, "в еру діджиталу це просто необхідно".

При этом, отмечает она, в Украине до сих пор хватает скепсиса, особенно среди старших тренеров, которые привыкли держать рабочие процессы в тени.

""Багато тренерів у нас не розуміють, для чого потрібні соціальні мережі. Пам’ятаю, мені навіть дзвонили й питали: навіщо ти це виставляєш? "А що, як хтось побачить? Може, хтось візьме собі цю вправу!", – вспоминает прыгунья.

Рося улыбается: пусть смотрят, ведь спортсмены тоже учатся друг у друга, и от того, что кто-то увидит упражнение, "люди не перестають добре стрибати чи швидко бігати".

Сейчас у Магучих есть помощница, которая помогает вести соцсети, но она планирует развивать это направление дальше. По ее словам, работа с контентом уже стала профессией, где важны понимание трендов и системный подход: чтобы фиксировать тренировки и весь процесс. Самой заниматься этим сложно, признается она, потому что она постоянно в разъездах, поэтому в будущем спортсменка хочет расширить "штаб".

Ранее Магучих рассказала, почему этот год стал самым сложным в её карьере. 24-летняя днепрянка призналась, что боролась с травмой, усталостью и выгоранием, не позволившими показать максимум.

