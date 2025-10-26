'Впервые с этим столкнулась'. Магучих рассказала, что на самом деле с ней случилось во время сезона. Видео

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих рассказала, почему этот год стал самым сложным в её карьере. 24-летняя днепрянка призналась, что боролась с травмой, усталостью и выгоранием, не позволившими показать максимум.

По словам прыгуньи в высоту, проблемы начались ещё зимой. Она отметила, что между сезонами не было полноценного перерыва, поэтому организм не успел восстановиться.

"Я начала зимний сезон и так и не завершила его. Перед стартами в Польше потянула заднюю поверхность бедра, из-за чего часть работы осталась невыполненной. Поэтому я рада и результату 1,97, и "бронзе": это всё равно достойный итог", — рассказала Магучих в эфире Youtube-канала Сергея Аллахвердяна.

Атлетка также призналась, что впервые в жизни у нее случилось профессиональное выгорание.

"Я первый раз почувствовала, что просто не хочу идти на тренировку. Ты выходишь только потому, что знаешь: без работы ничего не выйдет. Три года подряд – сборы, соревнования, перелёты, месяц дома, и морально сил немного не хватило", – рассказала Ярослава.

Она отметила, что впервые столкнулась с расхождением между ощущениями и реальностью техники. "Казалось, всё делаю правильно, но при разборе видео оказалось наоборот", – объяснила чемпионка.

Главной ошибкой Магучих назвала разбег. "Я пыталась растягивать последние шаги, хотя они должны быть короткими и быстрыми. Терялась скорость, и тело не успевало правильно выстроиться при отталкивании", – признала украинская легкоатлетка.

Сейчас команда уже скорректировала подход к подготовке. В новом сезоне Ярослава планирует начинать с более высоких планок, чтобы экономить силы и работать эффективнее. "Раньше стартовали с 1,90, теперь – с 1,94. Это правильное направление, но многое зависит от погоды и ритма соревнований", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих сразу после неудачного выступления на чемпионате мира отправилась развлекаться в Монако. У себя в Instagram наша титулованная соотечественница выложила несколько архивных фотографий с центральной набережной княжества.

