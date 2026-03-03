'Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений': Зеленский провел заседание СНБО, утверждены планы устойчивости для областей. Фото и видео

Во вторник, 3 марта, президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Во время встречи глава государства заслушал доклады от всех представителей областей и крупнейших городов.

В результате были утверждены планы устойчивости для всех областей Украины и областных центров, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время для подготовки необходимых документов. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Только что провел заседание СНБО Украины. Были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что опыт этой зимы ляжет в основу дальнейших решений по обновлению защиты инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов, а также восстановление поврежденных вражескими ударами объектов и усиление возможностей энергетического сектора.