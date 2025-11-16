'Днепр' обыграл 'Черкаськи Мавпы' в непростом домашнем матче Суперлиги Favbet

В спорткомплексе "Шинник" в Днепре состоялся матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, в котором действующий лидер чемпионата "Днепр" принимал "Черкасские Мавпы". Поединок завершился победой хозяев 87:81.

Видео дня

Матч обещал получиться горячим и полностью оправдал эти ожидания. "Днепр" повел в матче после трехочкового от Горобченко, но создать стартовый рывок команде Владимира Коваля не удалось – "Черкасские Мавпы" удачно атаковали в ответ. Более того, гости даже вышли вперед при счете 9:8, когда Гэмлин заработал два штрафных и оба реализовал. При счете 12:15 в пользу черкащан, Днепр активизировал все силы впереди и совершил рывок 14-3, с чем команды и завершили первую четверть – 25:18 на табло.

"Черкасские Мавпы" продемонстрировали характер в начале второй десятиминутки, когда буквально прижали "Днепр": рывок 10:3 вернул черкасскую команду к игре. У "Днепра" стабильно набирал очки Тимофеенко, а вот у "Черкасских Мавп" нашел свой дальний бросок Кирилл Марченко. В итоге, на большой перерыв команды отправились при равном счете 41:41.

Ключевой в матче стала третья четверть, когда хозяева начали отрываться от соперника. В середине 10-минутки днепряне провели серию удачных атак, оторвавшись от соперника на семь очков. Но на это черкасские баскетболисты все свое отставание отыграли усилиями Лева Кошеватского. Однако игроки хозяев и не собирались останавливаться: точные броски Загребы, Тимофеенко, Дубоненко и Бондарчука довели дело до преимущества днепрян в счете перед последней четвертью: 70:61.

В заключительной четверти "Днепр" держал соперника на расстоянии, а когда Черкасские Мавпы приблизились к трем очкам (77:74 после данка Гэмлина), то подопечные Коваля снова увеличили отрыв благодаря трехочковому от Бондарчука и броску Тимофеенко с разворота. "Черкасские Мавпы" проигрывали лишь четыре очка за 57 секунд до конца матча, но не смогли дожать соперника. Зато Станислав Тимофеенко заработал два штрафных броска в конце матча и успешно реализовал обе попытки. В итоге 87:81 в пользу Днепра.

Лучшим в составе победителей стал именно Станислав Тимофеенко, у него 20 очков и 7 подборов. У черкасской команды замечательный матч провели Лев Кошеватский, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач и Джермейн Гэмлин, у которого 21 очко и 11 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Черкасские Мавпы 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)

Днепр: Горобченко 5 + 6 передач, Дубоненко 10, Тимофеенко 20 + 7 подборов, Конев 17 + 3 подбора + 3 передачи, Сипало 6 – старт; Загреба 12 + 5 подборов, Бондарчук 7, Колдомасов 5, Сорочан 5 + 7 подборов, Попов 0.

Черкасские Мавпы: Марченко 10 + 3 подбора + 4 передачи, Кошеватский 22 + 10 передач, Гемлин 21 + 11 подборов, Холод 6 + 6 подборов, Пирогов 5 + 6 подборов – старт; Дибиамака 11 + 4 подбора, Упырь 3, Голенков 3.