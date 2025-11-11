Необычное видео с Магучих, снятое ее тренером, вызвало ажиотаж в сети

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих старается не зацикливаться на легкоатлетических тренировках. Ее тренерша Татьяна Степанова у себя в Instagram выложила несколько видео необычных занятий прыгуньи.

Видео дня

На первом видео Ярослава делает сальто назад с помощью большого надувного цилиндра AirRoll. Подобное надувное тренировочное устройство используется в гимнастике, акробатике и других видах спорта.

На других кадрах Рося, используя батут, делает сальто вперед.

За несколько часов видео необычного занятия Магучих собрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Ярослава Магучих рассказала, почему этот год стал самым сложным в её карьере. 24-летняя днепрянка призналась, что боролась с травмой, усталостью и выгоранием, не позволившими показать максимум.

До этого Магучих вспомнила эпизод в родном Днепре и объяснила, почему социальные сети стали частью профессиональной карьеры спортсменов. По словам звездной прыгуньи, даже тренеры старой школы иногда сомневаются, стоит ли спортсменам делиться тренировочным процессом публично.

Легкоатлетка отметила, что к ней все чаще подходят на улицах благодаря TikTok и другим платформам, а спорт сегодня тесно связан с медиаактивностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!