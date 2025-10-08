Магучих отказалась возвращаться в Украину после поражения на чемпионате мира по легкой атлетике. Спортсменка показала фото с отдыха

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих сразу после неудачного выступления на чемпионате мира отправилась развлекаться в Монако. У себя в Instagram 24-летняя днепрянка выложила несколько архивных фотографий с центральной набережной княжества.

"После чемпионата мира была в Монако, потому что пока есть время и возможности перед подготовкой к зимнему сезону - ими надо пользоваться", – написала Ярослава

Отметим, что позже Магучих поехала тусить в Карпаты, но нарвалась на шквал критики со стороны соотечественников. Украинцев разгневали фото и видео с отдыха в горах их-за присутствия в кадре квадроцикла.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих сенсационно завоевала лишь бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, которая в конце сентября проходил в столице Японии. На Олимпийском стадионе в Токио наша соотечественница прыгнула на 1.97 метра, разделив третье место с Ангелиной Топич (Хорватия). Победу добыла Никола Олислагерс (2.00), второй с результатом 2.00 стала Мария Жодзик (Польша).

В 2024 году Ярослава вновь стала чемпионкой Европы в Риме, установила мировой рекорд на Бриллиантовой лигив Париже (2,10 м) и завоевала золотую медаль Олимпиады с прыжком на 2,00 м, опередив соперниц по числу попыток.

В 2025 году Магучих продолжила победную серию: стала чемпионкой Европы в помещении в Апелдорне (1,97 м) и выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Шанхае (2,00 м).

