10 декабря предательнице Украины Таисии Повалий исполняется 61 год. Дату артистка встречает в хорошо знакомом для себя образе – глянцевой "вечно молодой" "Барби из 90-х", которую в сети уже давно воспринимают скорее как пример безграничной любви к пластической хирургии (и России), чем как бывший "золотой голос Украины".

Когда-то круглолицая брюнетка с довольно простыми, даже типично советскими чертами лица, сегодня Повалий больше напоминает куклу из 90-х – с гипертрофированными скулами, натянутым овалом, "унитазно-белыми" зубами и почти полностью утраченной мимикой. Разница между "тогда" и "сейчас" настолько разительна, что без подписи узнать артистку на архивных фото способны лишь самые преданные фанаты. OBOZ.UA покажет, как она изменилась, и расскажет, к каким манипуляциям прибегала путинистка.

Российские паблики давно окрестили Повалий "Барби". После ее совместных фото со Стасом Михайловым весной 2025 года россияне иронизировали, что артисты выглядят как "старые подростки", которые отчаянно не хотят признавать свой реальный возраст.

Страх старости окончательно заставил певицу "поселиться" в кабинетах косметологов и пластических хирургов. Повалий годами уверяет, что значительную часть "омоложения" якобы обеспечивают макияж и уход.

Впрочем, изменения овала лица, выразительные скулы, подтяжка, коррекция век (блефаропластика) и новая улыбка – это уже давно не только косметика.

То самое касается и зубов артистки: вместо "своих" – импланты или виниры, за которые она выложила десятки тысяч евро.

Парадоксально, но еще в 2009 году сама Повалий публично признавала: эксперименты с "уколами красоты" стали для нее настоящим ужасом. Путинистка рассказывала, как биополимерный гель мигрировал по лицу, вызывал боль и оставил необратимые последствия. Тогда она жаловалась, что "это уже на всю жизнь". Впрочем, как видно сегодня, этот опыт не стал сдерживающим фактором.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшие друзья Повалий поделились личными воспоминаниями о предательнице и раскрыли, почему она продалась России. Они отметили, что исполнительница всегда была "гнилым человеком", поэтому совсем не были удивлены, когда она выбрала РФ.

