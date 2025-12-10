'Эту войну начал Путин': постпред Британии в ООН предложил кратчайший путь к миру в Украине

Соединенное Королевство поддерживает усилия США по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине, включая надежные гарантии безопасности в соответствии с принципами Устава ООН. Однако страна-агрессор Россия даже не пытается продемонстрировать стремление к миру, вместо чего усиливает свою жестокость и использует холод как оружие против украинцев.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил представитель Великобритании Джеймс Кариуки. Дипломат подчеркнул: если бы в Кремле захотели, война закончилась бы сразу.

Войну начал Путин

Джеймс Кариуки отметил, что "эту войну начал Путин, которую он мог бы, если бы пожелал, завершить сразу, прекратив свое полномасштабное вторжение". Мир все еще "надеется, что Россия серьезно присоединится к мирным переговорам".

"Но кампания России против Украины только усилилась в своей жестокости. Факты говорят сами за себя. Между 18 ноября и 4 декабря Россия запустила почти 3000 беспилотников и более 110 ракет по украинским городам. Это повторяющаяся модель поведения России, тогда как Путин утверждает, что он добросовестно участвует в мирных переговорах. С момента отклонения предложения Украины о немедленном и безусловном прекращении огня, которое было выдвинуто 11 марта, Россия убила более 1850 украинских мирных жителей. А с начала мирных переговоров в мае Россия осуществила крупнейшие за всю войну воздушные атаки", – заявил дипломат.

Зима в качестве оружия

Джеймс Кариуки отметил, что последние российские воздушные удары "являются преднамеренным использованием холодной зимы как оружия" против мирных украинцев.

"С начала октября Россия осуществила девять массированных воздушных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, уменьшив энергетические мощности Украины на 40% и вызвав общенациональные отключения электроэнергии продолжительностью до 16 часов в сутки. Это – умышленное использование зимы как оружия, которое погружает дома в ледяную темноту и подвергает опасности миллионы уязвимых украинских мирных жителей", – сказал он.

Британец добавил, что его страна "поддерживает усилия США для устойчивого мира в Украине".

"Мы поддерживаем усилия президентов Трампа и Зеленского по обеспечению справедливого и прочного мира. Сколько еще гражданских должно погибнуть, прежде чем Россия согласится на перемирие?" – напоследок спросил представитель Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Киев отправит в Вашингтон доработанные документы о возможных шагах для завершения войны. Далее их должны рассмотреть президент США Дональд Трамп и его переговорщики.

