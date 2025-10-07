'Позор. Это зло': Магучих разгневала украинцев, заявивших, что у чемпионки ОИ остался 'единственный выход'

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих спровоцировала шквал критики со стороны соотечественников. Легкоатлетка нарвалась на негодование украинцев после того, как опубликовала фото и видео с отдыха в Карпатах.

На своей странице в социальной сети Instagram Магучих поделилась снимками вместе с другими известными спортсменами в горах. "Второй раз в Карпатах. Иметь хорошую локацию, красивые пейзажи и свежий воздух – уже удовольствие. Но когда рядом веселые и близкие люди – это очень крутое дополнение к отдыху дома", – написала спортсменка.

Подписчики заметили, что на одном из ракурсов можно увидеть квадроцикл. В комментариях они обвинили Ярославу в нанесении вреда природе и призвали ее отказаться от автомобильной техники в горах.

"Джиппинг и квадроциклы – это зло в горах, оно приносит очень печальные вещи", "Не разрушайте горы, пожалуйста. Вы же публичное лицо, вам бы наоборот делать", "Печально, что в Украине теперь вы будете ассоциироваться с уничтожением Карпат", "Спасибо за разрушение гор. Ножки болят пешком по Карпатам ходить?", "Позор. Единственный выход – это признать свою ошибку", "Если вы продолжите продвигать квадроциклы в горах, останется только болото", "При всем уважении, но на этот раз вы опозорились", – пишут пользователи соцсети.

