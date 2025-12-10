Финляндия усиливает защиту от дронов из-за опасений по поводу РФ: что известно

В Финляндии, которая граничит с Россией, усиливают защиту от дронов на фоне опасений по поводу страны-агрессора. Государство, которое с 2023-го года является частью НАТО, уже приобрело сотни глушителей и детекторов беспилотников.

Об этом пишет Reuters. Вооруженные силы Финляндии приобрели сотни глушителей SkyWiper Omni Max, изготовленных литовской компанией NT Service, сообщил полковник Мано-Микаэль Нокелайнен, инспектор противовоздушной обороны страны.

Эти устройства создают защитный купол, который охватывает сотни метров и блокирует сигналы управления, передачи видео и навигации дронов. Глушители будут размещены вокруг критической инфраструктуры, в частности военных баз.

"Это очень важно для обеспечения самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить пролет дронов над позициями военных", – отметил Нокелайнен.

Финляндия также приобрела ручные детекторы дронов Airfence производства финской компании Sensofusion и дополнительные прицелы для винтовок Smash от израильской компании Smartshooter, которые облегчают наведение на цель и сбивания дронов.

Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам, сказал Нокелайнен, отказавшись поделиться деталями относительно возможностей Финляндии противодействовать большим БПЛА.

Какие дроны имеет сама Финляндия

Финляндия располагает почти 1000 разведывательных дронов с системой First-Person View (FPV) – некоторые из них изготовлены в США, а некоторые – финской компанией Insta. Они нужны Хельсинки для учебных целей, ежегодно страна будет готовить до 500 новых пилотов БПЛА, сообщил генерал-лейтенант Паси Валимаки, командующий финской армии.

Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для противодействия дронам в следующем году. Однако Валимаки подчеркнул, что нет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут быстро устареть из-за быстрого технологического развития в этой области.

"Мы должны оптимизировать количество закупок, то есть объем, в соответствии с нашими учебными задачами. Затем мы должны создать производственные мощности для кризисных ситуаций", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце ноября в Финляндии стартовали боевые учения бригады Кайнуу под названием "Северный топор 2025". Участие в мероприятии принимали около 3000 военных, среди которых 600 резервистов и подразделения Великобритании. Отмечалось, что целью учений является отработка оборонительных, сдерживающих и наступательных действий в сложных условиях Северной Финляндии.

