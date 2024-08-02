Стала единственной: украинская спортсменка-красавица без результата вылетела с Олимпиады-2024

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наша соотечественница вылетела с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

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Левченко совершила три попытки прыгнуть на 1 метр 83 сантиметра. Наиболее удачным был последний прыжок, во время которого украинка практически перелетела планку, но в последний момент зацепила ее икрами.

Наша соотечественница стала единственной в группе В, кому не покорилась первая же высота, и она без результата завершила свои выступления в столице Франции.

Для Юлии это были третьи в карьере Олимпийские игры. В Рио-2016 Левченко заняла 19-е место, а в Токио-2020 украинка пробилась в финала, в котором финишировала 8-й. Накануне поездки в Париж спортсменка вышла замуж.

Выступления на ОИ-2024 в секторе для прыжков высоту продолжили Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Обе наши соотечественницы взяли квалификационные 1,95м и вышли в финал. При этом Ярослава сделала это с первого места.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярославу Магучих и Украину обвинили в том, что у легкоатлетки из России нашли откровенные фото и видео на OnlyFans.

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