Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024, добыв для Украины 'золото' или 'серебро'

Украинский боксер Александр Хижняк добыл непростую победу в полуфинале Олимпиады-2024. В весовой категории до 80 кг 28-летний уроженец Полтавы по очкам раздельным решением победил двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса Кардону (3:2)

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Поединок для нашего соотечественника складывался непросто. Александр проиграл первый раунд 1:4, пропустив несколько неприятных ударов. Во втором раунде украинец был активнее, победив со счетом 3:2.

Решающей стала третья трехминутка, где оба боксера устроили настоящую рубку, которую "в одну калитку" выиграл наш соотечественник.

Таким образом "Полтавский танк" (прозвище Хижняка) 7 августа сразится за золотую награду Игр-2024 в бою против Нурбека Оралбая из Казахстана. Начало поединка 23:50 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Александр единогласным решением судей прошел Вандерлея де Соузу Перейру из Бразилии.

До этого Хижняк добыл непростую победу в 1/8 финала Олимпиады-2024, по очкам раздельным решением победив венгра Филиппа Акилова (30:26).

Комментируя победу своего подопечного, главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский признался, что верил в него с самого начала.

"Мы ставили задание на весь бой в тактичном техническом и большинство ему удалось. С кубинцем тяжело боксировать. Первый раунд был довольно сумбурный. Много ударов по рукам. В перерыве он меня послушал. Мы ему говорили "ищи где есть дыры". Он искал и тогда был результат. Также он ожидал ошибок соперника. Когда кубинец атаковал, он открывался и Саша делал хорошие перехваты. Особенно во втором и третьем раунде", – добавил Сосновский.

Оценивая предстоящего соперника в финале Дмитрий Дмитриевич был немногословен, признавшись, что Александр уже боксировал с ним.

"Казахстанец хороший боксер, хорошего уровня", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля прошлого года Хижняк выиграл Европейские игры-2023 в Польше. В финале турнира в весовой категории до 80 кг наш соотечественник победил нокаутом хорвата Габриэля Веочича.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Хижняк не смог взять "золото", драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 кг бразильцу Хеберту Соузе. Решающая встреча в Токио завершилась нокаутом украинца.

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