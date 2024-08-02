Магучих в феерическом стиле вышла в финал Олимпиады-2024, выиграв квалификацию в два прыжка. Видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в фантастическом стиле вышла в финал Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях по прыжкам в высоту. Наша соотечественница стала победительницей квалификации, подтвердив звание одной из фавориток турнира.

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Нашей соотечественнице хватило всего двух прыжков, чтобы пройти в медальный этап соревнований. Ярослава пропускала две стартовые высоты, а затем с первой же попытки взяла 1 метр 92 сантиметра.

После этого у многих спортсменок возникли серьезные проблемы с этой высотой, из-за чего в секторе остались лишь 14 атлеток. Судьи приняли решение переместить планку на 1,95м. Ярослава, которая открывала эту стадию турнира, вновь с легкостью преодолела планку и гарантировала себе финал ОИ.

Магучих стала одной из двух участник, которым покорились оба прыжка с первого же раза. Победу с украинкой разделила австралийка Никола Олислагерс. Со второй попытки квалификационную высоту взяла другая украинка Ирина Геращенко.

Таким образом, сразу две наши соотечественницы поспорят за олимпийские медали. Финал соревнований состоится в воскресенье, 4 августа, в 20:55по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко без результата завершила выступления на Олимпийских играх-2024.

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