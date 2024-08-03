Магучих выложила фотографию из номера в Олимпийской деревне и собрала тысячи просмотров менее чем за сутки

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в хорошем настроении готовится к финальным выступлениям на Олимпиаде-2024. 22-летняя днепрянка похвасталась фотографией со своего номера из Олимпийской деревни.

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В кадре украинка дарит всем своим подписчикам воздушный поцелуй.

"Это было лишь начало. Квалификацию выполнено", – подписала снимок Ярослава.

Менее чем за сутки фото собрало порядка 80 тысяч просмотров в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярославе хватило всего двух прыжков, чтобы пройти в медальный этап соревнований. Она пропускала две стартовые высоты, а затем с первой же попытки взяла 1 метр 92 сантиметра.

Борьба за "золото" Игр-2024 в секторе для прыжков в высоту начнется в воскресенье, в 20:55 по киевскому времени. Известно, какие телеканалы покажут выступление Магучих.

В своем интервью Рося призналась, что ожидание своей очереди в соревнованиях по прыжкам в высоту доставляет больше всего неудобства на Олимпиаде-2024. Наша спортсменка пропускает низкие показатели и сразу приступает к планке на отметке не ниже 192 сантиметра.

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