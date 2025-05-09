Магучих с разгромом выиграла турнир в Катаре, установив рекорд сезона. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих одержала очередную победу в нынешнем легкоатлетическом сезоне. В пятницу, 9 мая, наша соотечественницы стала сильнейшей на коммерческом турнире What Gravity Challenge, который проходит в столице Катара Дохе.

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Наша соотечественница заняла первое место, прыгнув на 2 метра 2 сантиметра, благодаря чему установила новый рекорд сезона. Главной соперницей Ярославы традиционно стала австралийка Элеанор Паттерсон.

Борьба между девушками завершилась на отметке 1,98 м. Паттерсон не удалось взять эту высоту, а Магучих после казуса с выставлением ей планке, ее вовсе пропустила, заказав сразу два метра.

Украинка с первой же попытки прыгнула на 2 м. А затем с таким же успехом прыгнула и на два сантиметра выше. После этого Магучих решила завершить свои попытки и зафиксировала уверенную победу. Третье место досталось Юлии Левченко, которая показала результат 1,94 м.

Это уже четвертый триумф Ярославы в сезоне. До этого она выиграла чемпионат Европы в помещениях, а также два этапа Бриллиантовой лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что ей с каждым стартом все труднее выступать на международных соревнованиях на фоне войны в Украине.

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