Лунин шестью словами прокомментировал игру своего конкурента по 'Реалу', которого вместо него выпустил Анчелотти

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин высказался о пропущенном голе Тибо Куртуа в матче против "Бетиса". Поединок 26-го тура Ла Лиги завершился поражением "галактикос" 1:2. Ворота "Реала" в этой встрече по решению главного тренера Карло Анчелотти защищал не Лунин, а его главный конкурент.

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Бельгиец вернулся в стартовый состав мадридцев после длительного восстановления, но не смог выручить свою команду в эпизоде с угловым. На 19-й минуте встречи Джонни Кардозо выиграл борьбу в штрафной и головой отправил мяч в сетку, сравняв счет.

После матча Лунин, анализируя этот момент вместе с тренером вратарей Луисом Льописом, коротко охарактеризовал ситуацию: "Очень сложно отбить такой удар вблизи".

Куртуа, который только недавно восстановился после тяжелой травмы, пропустил два мяча в этом матче, а "Реал" не сумел удержать даже ничью, позволив "Бетису" забрать три очка.

Предыдущее поражение действующих чемпионов Испании датировано 1 февраля – 0:1 от "Эспаньола". После него мадридцы в трех турнирах (Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов) одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

4 марта "Реал" примет "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ. В турнирной таблице подопечные Анчелотти делят первое место с "Барселоной", но у каталонцев есть игра в запасе.

Всего несколько дней назад, 27 февраля, "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании (1:0), а Лунин стал героем матча, отразив все шесть ударов в створ своих ворот. Однако в игре против "Бетиса" Анчелотти сделал ставку на бельгийского голкипера, и команда потеряла важные очки в чемпионате.

Украинский вратарь в сезоне-2024/25 провел восемь поединков, в которых пропустил 12 мячей, сыграв в трех матчах на ноль. В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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