Анчелотти поставил украинца в ворота 'Реала' и тот отбил все удары в полуфинале Кубка Испании, добыв победу для мадридцев. Видео

Мадридский "Реал" одержал победу над "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании, а украинский голкипер Андрей Лунин столичного клуба стал одним из главных героев матча, отразив все шесть ударов, которые летели в створ его ворот. Матч завершился со счетом 1:0.

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Единственный гол был забит на 19-й минуте. Джуд Беллингем отдал передачу на Эндрика, который с линии штрафной пробил в правый нижний угол, не оставив шансов голкиперу хозяев Алехандро Ремиро.

С первых минут "Реал Сосьедад" активно шел вперед, и Лунин сразу же вступил в игру. Уже на 4-й минуте он первым оказался на мяче после углового, не позволив хозяевам создать угрозу. Спустя несколько секунд голкипер парировал сложный удар Такефусы Кубо в угол ворот.

В конце первого тайма украинец вновь продемонстрировал свое мастерство. На 43-й минуте Микель Оярсабаль нанес опасный удар под перекладину, но Лунин в эффектном прыжке перевел мяч на угловой, тем самым сохранив минимальное преимущество "Реала" перед перерывом.

Во втором тайме давление со стороны "Реал Сосьедад" не ослабло. Уже на 50-й минуте тот же Оярсабаль опасно пробил головой в угол ворот, но 26-летний футболист сборной Украины снова оказался на высоте, совершив еще один блестящий сэйв.

Под занавес матча хозяева пытались навязать борьбу и сравнять счет, но оборона "Реала" справлялась, а Лунин уверенно играл на выходах, нейтрализуя потенциальные угрозы. Ответная игра пройдет 1 апреля.

Отметим, что в предыдущем матче "Реала" в Ла Лиге против "Жироны" (23 февраля) ворота мадридского клуба защищал Тибо Куртуа. Однако на этот раз главный тренер мадридцев Карло Анчелотти доверился Лунину, и украинец полностью оправдал ожидания, став одним из главных творцов победы.

Украинский вратарь в сезоне-2024/25 провел восемь поединков, в которых пропустил 12 мячей, сыграв в трех матчах на ноль. В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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