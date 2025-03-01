Анчелотти посадил вратаря сборной Украины в запас, после чего 'Реал' потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге. Видео

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оставил украинского голкипера Андрея Лунина в запасе, доверив место в воротах бельгийцу Тибо Куртуа. Этот выбор не принес мадридцам успеха – в 25-м туре Ла Лиги они сенсационно проиграли "Бетису" со счетом 1:2.

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Столичный клуб открыл счет уже на 10-й минуте, но соперник быстро восстановил равновесие. В начале второго тайма бывший игрок "Реала" Иско вывел "Бетис" вперед, реализовав пенальти, который был назначен после грубой игры Антонио Рюдигера в штрафной. Куртуа угадал направление удара, но не сумел спасти команду.

Предыдущее поражение действующих чемпионов Испании датировано 1 февраля – 0:1 от "Эспаньола". После него мадридцы в трех турнирах (Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов) одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

4 марта "Реал" примет "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ. В турнирной таблице подопечные Анчелотти делят первое место с "Барселоной", но у каталонцев есть игра в запасе.

Всего несколько дней назад, 27 февраля, "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании (1:0), а Лунин стал героем матча, отразив все шесть ударов в створ своих ворот. Однако в игре против "Бетиса" Анчелотти сделал ставку на бельгийского голкипера, и команда потеряла важные очки в чемпионате.

Украинский вратарь в сезоне-2024/25 провел восемь поединков, в которых пропустил 12 мячей, сыграв в трех матчах на ноль. В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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