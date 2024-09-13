Контракт подписан: вратарь сборной Украины принял официальное решение по карьере в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском "Реале". Об этом окончательно стало известно после того, как было закрыто летнее трансферное окно, а наш соотечественник официально продлил контракт с действующими победителями Лиги чемпионов.

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Об этом говорится на сайте "королевского клуба". 25-летний голкипер поставил подпись под соглашением, которое теперь рассчитано до 30 июня 2030 года. Это означает, что если Лунин все же решит покинуть "Реал" будущим летом, мадридцы не останутся без компенсации.

Лунин перебрался в столицу Испании летом 2018 года. За это время он выиграл со "сливочными" 10 трофеев. Он 48 раз надевал вратарскую майку "Реала".

Украинец громко заявил о себе в минувшем сезоне, когда заменил травмированного бельгийца Тибо Куртуа. Андрей выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и стал №1 в команде. Лунин особо запомнился в противостоянии с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда он эффектно выиграл серию пенальти.

Известно, что в нынешнем сезоне наш соотечественник сможет выступать только в кубке Испании, где "Реал" стартует аж в январе будущего года.

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