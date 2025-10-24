'Лучше не попадать, чтобы не позориться': Алиев назвал издевательством игру 'Динамо' в Лиге конференций

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев назвал настоящим издевательством над болельщиками нынешние результаты команды. Также экс-игрок национальной сборной Украины выразил недоумение из-за конфликта между тренером Александром Шовковским и Капитаном Андреем Ярмоленко.

Об этом Алиев заявил в интервью порталу Meta.ua, комментируя поражение "бело-синих" от "Самсунспора" в Лиге конференций. По его словам, сейчас у нынешней динамовской команды не видно никаких перспектив на улучшение результатов, а в долгосрочной перспективы все выглядит еще хуже.

"Я не понимаю, почему в "Динамо" время от времени всплывают какие-то скандалы, почему не играет Ярмоленко. Да, Андрей в возрасте, но на фоне своих партнеров он выглядит великолепно. Его опыт в данном случае был бы очень полезен. Я смотрю на этих детей и думаю, о какой Лиге чемпионов может идти речь, если в самом худшем, по своему рейтингу европейском турнире, мы проигрываем по всем статьям команде, о которой мало кто знает. Это издевательство над болельщиками. И что самое неприятное, что перспектив никаких не видно. Наверное, лучше не попадать в еврокубки, чтобы там не позориться", – сказал Алиев.

