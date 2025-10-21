СМИ назвали причину конфликта Ярмоленко и Шовковского в 'Динамо'

Один из капитанов киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко оказывает очень существенное влияние на игроков команды благодаря своему авторитету. При этом главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский не имеет подобного статуса в клубной раздевалке среди своих подопечных.

Видео дня

Такой информацией в эфире своего YouTube-канала поделился известный комментатор и журналист Виктор Вацко. По его словам, именно в этом заключается одна из основных причин конфликта между Ярмоленко и Шовковским, который недавно вышел в публичную плоскость.

"У Ярмоленко в команде колоссальный авторитет. Можете воспринимать как инсайд, но в прошлом сезоне у Ярмоленко было очень важное влияние на раздевалку. У Шовковского такого влияния не было, у Андрея – было. Посмотрите в матче с "Зарей" сейчас, когда Ярмоленко разминался у бровки, он подсказывал и игроки его слушали. Это вопрос отношений тренерского штаба и игроков. И нет ощущения, что футболисты сейчас хотят "умирать" за своего тренера", – сказал Вацко.

Напомним, что 5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко не сыграет за киевское "Динамо" в матче второго тура Лиги конференций.

