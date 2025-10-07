Ярмоленко не вернулся в Украину после матча Лиги конференций: у легенды 'Динамо' конфликт с Шовковским – СМИ

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко действительно конфликтует с главным тренером Александром Шовковским. При этом после стартового матча Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас" ветеран "бело-синих" не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал известный журналист Игорь Цыганык. По его данным, у Ярмоленко действительно возникли некие семейные трудности, о которых он сообщил президенту столичного клуба Игорю Суркису.

"Ярмоленко после матча с "Кристал Пэлас" (0:2) не вернулся в Украину. Насколько я понимаю, у него определенная семейная проблема, которую нужно решить. Насколько мне известно, президент клуба Игорь Суркис был в курсе этой ситуации и с ним Ярмоленко проговорил этот момент. Странно, что Шовковский это прокомментировал так, что для него это непонятная ситуация. Конфликт существует и он существует уже определенный период времени. Это известно все. Это секрет Полишинеля", – отметил Цыганык.

Напомним, после матча с "Металлистом-1925" Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко тем, что футболист сослался на семейные проблемы, назвав его поведение странным. На минувших выходных "Динамо" сыграло 1:1 с харьковчанами и в четвертый раз подряд завершило вничью матч чемпионата страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев стал участником конфликта с болельщиками после матча 8-го тура УПЛ против "Металлиста-1925".

