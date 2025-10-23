'Динамо' проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение в гостях у турецкого "Самсунспора" во 2-м туре Лиги конференций (0:3). Украинская команда провела блеклый поединок и практически не сумела навязать борьбу хозяевам, которые доминировали с первых минут.

Матч в Самсуне начался с холодного душа для киевлян: уже на второй минуте турки открыли счет. Были подозрения на офсайд, но после проверки VAR гол был засчитан.

Украинцы попытались отреагировать — активничали Буяльский, Волошин и Караваев, но их атаки не несли особой угрозы.

На 28-й минуте Караваев должен был сравнивать счет, но не попал по пустым воротам с двух метров.

В ответ Энтони Мусаба разогнал атаку и выдал точную передачу на Мариуса, который без проблем пробил по центру ворот — 2:0. Через минуту арбитр снова проверил эпизод на VAR, и снова указал на центр поля.

Киевляне продолжали ошибаться в обороне и действовали крайне неуверенно. "Самсунспор" уверенно контролировал мяч, создавая один момент за другим. Лишь отличная игра Нещерета несколько раз спасала "Динамо" от третьего пропущенного.

Однако после перерыва давление турков дало результат. На 63-й минуте Карло Хольсе воспользовался полным попустительством украинской защиты и не без помощи рикошета точно пробил в нижний угол — 3:0.

После этого "Динамо" выглядело полностью деморализованным. Попытки переломить ход встречи ограничились дальними ударами Вивчаренко и Рубчинского, которые шли мимо ворот.

В концовке матча Шовковский провел несколько замен, выпустив Пихаленка и Михайко, но ситуация не изменилась.

Турки спокойно довели игру до конца и заслуженно одержали уверенную победу. За все 90 минут украинские футболисты ни одного раза не смогли попасть в створ ворот турецкого голкипера Окана Коджука.

В 3-м туре "бело-синие" 6 ноября сыграют против "Зриньски Мостар" из Боснии из Герцеговины. Напомним, что в стартовом туре Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.