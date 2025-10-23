УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
438
'Динамо' проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение в гостях у турецкого "Самсунспора" во 2-м туре Лиги конференций (0:3). Украинская команда провела блеклый поединок и практически не сумела навязать борьбу хозяевам, которые доминировали с первых минут.

Видео дня

Матч в Самсуне начался с холодного душа для киевлян: уже на второй минуте турки открыли счет. Были подозрения на офсайд, но после проверки VAR гол был засчитан.

Украинцы попытались отреагировать — активничали Буяльский, Волошин и Караваев, но их атаки не несли особой угрозы.

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

На 28-й минуте Караваев должен был сравнивать счет, но не попал по пустым воротам с двух метров.

В ответ Энтони Мусаба разогнал атаку и выдал точную передачу на Мариуса, который без проблем пробил по центру ворот — 2:0. Через минуту арбитр снова проверил эпизод на VAR, и снова указал на центр поля.

Киевляне продолжали ошибаться в обороне и действовали крайне неуверенно. "Самсунспор" уверенно контролировал мяч, создавая один момент за другим. Лишь отличная игра Нещерета несколько раз спасала "Динамо" от третьего пропущенного.

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

Однако после перерыва давление турков дало результат. На 63-й минуте Карло Хольсе воспользовался полным попустительством украинской защиты и не без помощи рикошета точно пробил в нижний угол — 3:0.

После этого "Динамо" выглядело полностью деморализованным. Попытки переломить ход встречи ограничились дальними ударами Вивчаренко и Рубчинского, которые шли мимо ворот.

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

В концовке матча Шовковский провел несколько замен, выпустив Пихаленка и Михайко, но ситуация не изменилась.

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

Турки спокойно довели игру до конца и заслуженно одержали уверенную победу. За все 90 минут украинские футболисты ни одного раза не смогли попасть в створ ворот турецкого голкипера Окана Коджука.

"Динамо" проиграло 0:3 в Лиге конференций, пропустив гол на 2-й минуте и ни разу не попав по воротам. Видео

В 3-м туре "бело-синие" 6 ноября сыграют против "Зриньски Мостар" из Боснии из Герцеговины. Напомним, что в стартовом туре Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.