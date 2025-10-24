'Так нельзя': названа главная проблема Шовковского в 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский проявляет излишнюю мягкость в отношениях со своими подопечными. В связи с этим многие футболисты "бело-синих" не демонстрируют достаточной мотивации, довольствуясь тем, что уже попали в первую команду столичного клуба.

Такое мнение выразил легендарный футболист и тренер Йожеф Сабо в интервью порталу "Украинский футбол", комментируя поражение киевлян от "Самсунспора" в Лиге конференций. По его словам, Шовковскому нужно более жестко вести себя в коллективе, чтобы исправить ситуацию с последними неудачными результатами командами.

"Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера? Он слишком мягкий. Я помню его еще с молодых лет – именно я в свое время пригласил его в "Динамо-2". Ему нужно стать более жестким, ведь многие игроки думают, что раз уже попали в команду, то можно расслабиться. А так нельзя. Если есть ошибка – должна быть и ответственность. Только так можно навести порядок в коллективе", – сказал Сабо.

Отметим, что под руководством Шовковского в новом сезоне "Динамо" добыло лишь одну победу в последних восьми матчах.

