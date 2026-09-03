Ломаченко с семьей покинул Украину

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и живет и тренируется в Пуэрто-Рико, пишет местное издание El Nuevo Día. СМИ считают, что 38-летний украинец собирается возобновить карьеру и завоевать еще один титул Всемирной боксерской организации (WBO).

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Ломаченко (18-3, 12 КО), которому 38 лет, тренируется вместе со своей командой в спортзале Каймито. Это подтвердили El Nuevo Día президент WBO пуэрториканец Густаво Оливьери и тренер Фредди Тринидад, который является администратором этого зала.

"Он рассматривает возможность возвращения, живет в Пуэрто-Рико и выбрал остров из-за климата, истории и культуры бокса. Кроме того, здесь много боксеров полулегкого и второго полулегкого веса, с которыми он может проводить спарринги", – сказал Оливьери.

По словам руководителя WBO, Ломаченко также выразил заинтересованность в том, чтобы в случае возвращения провести бой за титул этой организации с целью стать абсолютным чемпионом.

Если возвращение состоится, Ломаченко опустится во второй полулегкий вес, где он владел титулом WBO в 2016-2018 годах. Украинец заинтересован в поединке с филиппинцем Чарли Суаресом, который занимает первое место в рейтинге WBO и является обязательным претендентом на титул мексиканца Эмануэля "Вакеро" Наваррете.

"Он хотел бы встретиться с Чарли Суаресом, который занимает первое место в рейтинге WBO во втором полулегком весе и является официальным претендентом на титул чемпиона мира Эмануэля "Вакеро" Наваррете", – отметил Оливьери.

В последнем рейтинге WBO Суарес занимает первое место во втором полулегком весе, а Наваррете имеет статус суперчемпиона. Мексиканец также владеет титулом Международной боксерской федерации (IBF) в этой категории.

Оливьери добавил, что Ломаченко живет в Пуэрто-Рико вместе с семьей около двух месяцев.

Каймито стал базой для тренировок

О появлении Ломаченко на острове стало известно в начале августа, когда он принял участие вместе с объединенным чемпионом мира из Пуэрто-Рико Оскаром "Эль Пупило" Колласо в тренировочном мероприятии, которое прошло в муниципальном спортзале имени Феликса Пагана Пинтора в районе Амелия города Гуайнабо.

Тринидад подтвердил, что Ломаченко использует спортзал Каймито в качестве тренировочной базы.

"Он находится в Пуэрто-Рико и тренируется со своей командой в моем спортзале. Сейчас я в Японии на бою за титул чемпиона мира с Вильфредо Мендесом", – сказал Тринидад.

Тренер находится в Йокогаме вместе с бывшим чемпионом мира из Пуэрто-Рико Вильфредо "Бимбито" Мендесом, который встретится с японцем Такэси Исии в бою за титул чемпиона WBA в минимальном весе.

В минимальном весе WBA признает Оскара Колласо суперчемпионом. Пуэрториканец, который также владеет титулом WBO в этом весе, поднимется на две весовые категории и 10 октября встретится с Рикардо Сандовалем, владеющим титулами WBA и WBC в наилегчайшем весе.

Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. За время профессиональной карьеры он становился чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весе.

Последний бой украинец провел 12 мая 2024 года. Он победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул IBF в легком весе.

До перехода в профессиональный бокс Ломаченко завоевал "золото" для Украины на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

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