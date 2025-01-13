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Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
6,3 т.
Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис не согласился с тем, что Александр Усик (23-0, 14 КО) является лучшим боксером 2024 года. Бывший абсолютный чемпион мира отметил, что этого звания больше заслуживает его соотечественника Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Такое мнение Льюис выразил в комментарии YouTube-каналу Seconds Out в кулуарах церемонии награждения журнала The Ring. Усик получил звание лучшего в минувшем году, однако легенда бокса напомнил о впечатляющей победе Дюбуа брутальным нокаутом над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика
Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

"Лучший боксер 2024 года? О, это просто – Даниель Дюбуа! Даниель из логова льва. Он нанес невероятный удар, которого никто не ожидал. Но удар попал в цель, и это было невероятно", – сказал Льюис.

Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Отметим, что на самой церемонии The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране. Также Усик встретился с Джошуа.

Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Также Усик озадачил журналистов внешним видом. В кулуарах шоу нашему соотечественнику пригрозил местью британский обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру. Сам Усик ответил на вопрос о продолжении выступлений на ринге.

Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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