Легенда бокса Леннокс Льюис выступил против Усика

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис не согласился с тем, что Александр Усик (23-0, 14 КО) является лучшим боксером 2024 года. Бывший абсолютный чемпион мира отметил, что этого звания больше заслуживает его соотечественника Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Такое мнение Льюис выразил в комментарии YouTube-каналу Seconds Out в кулуарах церемонии награждения журнала The Ring. Усик получил звание лучшего в минувшем году, однако легенда бокса напомнил о впечатляющей победе Дюбуа брутальным нокаутом над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Лучший боксер 2024 года? О, это просто – Даниель Дюбуа! Даниель из логова льва. Он нанес невероятный удар, которого никто не ожидал. Но удар попал в цель, и это было невероятно", – сказал Льюис.

Отметим, что на самой церемонии The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране. Также Усик встретился с Джошуа.

Также Усик озадачил журналистов внешним видом. В кулуарах шоу нашему соотечественнику пригрозил местью британский обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру. Сам Усик ответил на вопрос о продолжении выступлений на ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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