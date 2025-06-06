Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григория Дрозд выразил восхищение Василием Ломаченко, который накануне объявил о завершении карьеры, сделав это на русском языке. Россиянин, который недавно наехал на Александра Усика из-за украинского языка, отметил, что уроженец Белгород-Днестровского вошел в историю бокса.

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Об этом Дрозд заявил в комментарии порталу mma.metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина напомнил, что Ломаченко выиграл свой первый титула уже в третьем поединке, а также посетовал на позднее решение украинца перейти на профессиональный ринг.

"Ломаченко полностью реализовал себя в профессиональном боксе, хотя поздно пришел из любительского спорта. Мог раньше. Вошел в историю, став чемпионом мира в третьем поединке. Кто так делал? Это прекрасное достижение, безусловно", – сказал Дрозд.

Отметим, что в своем обращении к болельщикам Ломаченко отказался благодарить Украину и своих соотечественник. Этим он вызвал шквал критики от болельщиков из родной страны, которые обвинили теперь уже экс-боксера в том, что тот распространяет кремлевскую пропаганду, замалчивая агрессию России.

Как сообщал OBOZ.UA, авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.

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