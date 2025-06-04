'Мне неприятно': экс-чемпион мира из РФ наехал на Усика из-за украинского языка

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд возмутился тому, что украинский боксер Александр Усик отказался от использования русского языка в публичном пространстве. Представитель страны-агрессорки сделал вид, что не понимает причин отношения уроженца временно оккупированного Симферополя к РФ.

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Об этом Дрозд заявил в интервью YouTube-каналу Metametrica. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот пожаловался на то, что мнение Усика о россиянах резко изменилось после того, как РФ развязала преступную захватническую войну против Украины.

"Александр Усик боксирует потрясающе, нет спора. Но то мнение, которое у него достаточно за короткий период сильно резко развернулось на 180 градусов... Все гордились им. Когда он отвечал, что родился в Крыму. Говорил по-русски отвечал по-русски и потом такое... Прямо искусственно такой созданный образ такого гарного хлопца. Мне неприятно это", – сказал Дрозд.

Ранее этот россиянин в лицемерном стиле выразил претензии к украинцу Усику и обвинил того в том, что он оскорбляет Российскую Федерацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик напомнил о том, что Украина на протяжении многих веков сопротивляется российской имперской агрессии.

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