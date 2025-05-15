Ломаченко исключили из престижнейшего боксерского рейтинга

Авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine обновил свои рейтинги по весовым категориям. Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) был исключен из списка лучших в легком весе, где еще месяц назад находился на второй строчке.

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Это значится на официальном сайте журнала, который традиционно разыгрывает на ключевых поединках собственный чемпионский пояс. Ломаченко, который владеет титулом по версии Международной федерации бокса (IBF), пострадал из-за своей неактивности.

37-летний уроженец Белгород-Днестровского в последний раз выходил на ринг в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО). С тех пор наш соотечественник никак не может определиться, будет ли продолжать карьеру.

Недавно промоутер Ломаченко Боб Арум пожаловался на то, что наш боксер и его менеджер не выходят на связь. Ранее стало известно, что Василий испытывает проблемы со спиной и прошел углубленное медицинское обследование. В марте боксер должен был сообщить, намерен ли он вернуться на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, российский боксер Заур Абдуллаев (20-2, 12 КО) без шансов проиграл бой американцу Раймонду Мураталье (23-0, 17 КО) за звание временного чемпиона мира в легком весе по IBF.

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