"Надо ударить по Киеву. Над нами издеваются": чемпион ОИ из РФ в новом припадке устроил истерику из-за отношения к России в мире
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новым неадекватным и кровожадным высказыванием об Украине и преступной войне РФ против нее. Бывший биатлонист потребовал от армии РФ нанести как можно более сильные удары по Киеву, которые нанесут максимальный урон его жителям.
Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, который известен своим шовинизмом, также пожаловался, что сегодня Россия утратила влияние и уважение в мире, не назвав причин этого.
"Надо ударить по Киеву, по всем хохлам-националистам, победить в конфликте. Мы самая богатая страна на земном шаре, а над нами издеваются и вытирают ноги. Когда Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), они все вставали во главе с Бессебергом (экс-президент IBU – ред.), когда я заходил. Вот так мы должны себя вести. Когда Сталин заходил, вставали Черчилль, Рузвельт. Вот так и должно вернуться на политической арене. А так воюем с клоуном, народ российский этого понять никак не может, – сказал Тихонов.
Отметим, что это россиянин забыл упомянуть о том, как он подкупал членов IBU, в том числе Бессеберга, который недавно был осужден за коррупцию норвежским судом.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов отрицает существование украинцев как отдельного народа. Позже он внезапно переобулся и заявил об уважении к жителям нашей страны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!