Красюк подтвердил нового соперника для Усика, который должен заменить Фьюри

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) подтвердил информацию, что самым вероятным соперником украинца может стать непобедимый хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО). Александр Красюк заявил, что работает над этим вопросом "очень интенсивно и очень активно".

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"У нас мало времени на это. Если Бог даст и звезды сойдутся, то будет Хргович. Решения должны принять представители Саудовской Аравии", – сказал Красюк во время прямого эфира у себя в Instagram.

31-летний уроженец Загреба является обязательным претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF), которым владеет Усик. 23 декабря хорват дрался с австралийцем Марком Де Мори, которого победил уже в первом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, обладатель титулов WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой официально был перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

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