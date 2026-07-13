Поможет Украине: ФИФА готовит радикальное изменение ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность расширения количество чемпионата мира. На турнире 2026 года, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, впервые стартовали 48 сборных, а уже через четыре года их может быть на 16 больше.

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О таких планах рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино, пишет издание The Athletic. Функционер позитивно оценил уровень нынешнего первенства планеты, а также отдельно подчеркнул, что возможность сыграть на главном футбольном турнире мира должны как можно больше стран.

"Каждая страна должна иметь право мечтать об участии в чемпионате мира. Вы видите, что уровень сборных чрезвычайно высок и продолжает расти во всем мире. Если не дать небольшим странам шанс сыграть на чемпионате мира, у них не будет достаточной мотивации для дальнейшего развития", – сказал Инфантино.

Отметим, что ЧМ-2030 будет приурочен к 100-летию турнира и пройдет сразу в шести странах – Уругвай, Парагвай и Аргентина примут по одному стартовому матчу, а затем первенство продолжится в Марокко, Испании и Португалии.

Расширение мундиаля до 64 команд будет означать увеличение европейской квоты до 22-24 участников, что может помочь сборной Украины выйти на соревнование.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА обвинили в сговоре в пользу аргентинской сборной на чемпионате мира-2026.

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