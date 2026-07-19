ФИФА призналась в любви к России на финале ЧМ-2026. Фото и видеофакт

Во время церемонии в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года между Испанией и Аргентиной на поле стадиона "Метлайф" появилось огромное художественное полотно с надписями на десятках языков. Среди были и слова на русском языке, а рядом изображение футболки с надписью Russia.

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Эпизод произошел во время первого в истории чемпионатов мира музыкального шоу в перерыве финала. Организаторы развернули на газоне масштабную композицию, посвященную единству культур и стран мира.

В русскоязычной части полотна были написаны слова "рука об руку", "любовь", "мир" и "исследовать".

Рядом художники разместили схематичное изображение спортивной футболки с надписью Russia, несмотря на то, что российские клубы и национальные сборные по-прежнему отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА.

Само шоу стало историческим для мировых первенств. Впервые финал чемпионата мира сопровождался полноценным музыкальным перформансом по образцу шоу в перерыве Супербоула. Его художественным руководителем стал фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, а перед болельщиками выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS.

Перед финалом ФИФА официально увеличила продолжительность перерыва с привычных 15 до 17 минут.

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