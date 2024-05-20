'Клоунада, а не бокс': экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира тяжелого веса Григорий Дрозд назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Россиянин также раскритиковал Цыганского короля, как называют британского боксера, за поведение на ринге.

Об этом Дрозд заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Экс-боксер из РФ выразил уверенность в том, что главной причиной поражения Фьюри стала слишком высокая активность со стороны Усика, который ставил много задач перед соперником, решать которые он быстро не мог.

"Победа Александра закономерна. Не хватило от Фьюри агрессии, ударов, риска. Я ожидал, что он не будет дурачиться, а будет боксировать более напористо. Когда он проигрывает и убирает руки за спину, это уже клоунада, а не бокс, это какое-то разгильдяйство с его стороны. У Фьюри были острые моменты, выигрышные эпизоды и раунды, но в целом победа Усика логична. Усик слишком много делает на ринге для супертяжеловеса: постоянно прессингует и выдергивает соперника, постоянно создает угрозы для него, хорошо работает на ногах и передней рукой. Это был слишком большой объем информации для Фьюри", – сказал Дрозд.

18 мая Усик выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе раздельным решением судей. После поединка Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета. Также было опубликовано новое видео нокдауна Тайсона Фьюри в бою с украинцем.

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