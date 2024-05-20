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"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
4,1 т.
'Клоунада, а не бокс': экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира тяжелого веса Григорий Дрозд назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Россиянин также раскритиковал Цыганского короля, как называют британского боксера, за поведение на ринге.

Об этом Дрозд заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Экс-боксер из РФ выразил уверенность в том, что главной причиной поражения Фьюри стала слишком высокая активность со стороны Усика, который ставил много задач перед соперником, решать которые он быстро не мог.

"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри
"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

"Победа Александра закономерна. Не хватило от Фьюри агрессии, ударов, риска. Я ожидал, что он не будет дурачиться, а будет боксировать более напористо. Когда он проигрывает и убирает руки за спину, это уже клоунада, а не бокс, это какое-то разгильдяйство с его стороны. У Фьюри были острые моменты, выигрышные эпизоды и раунды, но в целом победа Усика логична. Усик слишком много делает на ринге для супертяжеловеса: постоянно прессингует и выдергивает соперника, постоянно создает угрозы для него, хорошо работает на ногах и передней рукой. Это был слишком большой объем информации для Фьюри", – сказал Дрозд.

"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри
"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

18 мая Усик выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе раздельным решением судей. После поединка Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри
"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

"Клоунада, а не бокс": экс-чемпион мира из РФ оценил бой Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета. Также было опубликовано новое видео нокдауна Тайсона Фьюри в бою с украинцем.

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