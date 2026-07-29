О-йо-йой! Драпатый сказал, что украинцы на востоке какие-то не такие. Послушайте, ну не искажайте и не лгите. Хочу снять шляпу перед главнокомандующим за его знание исторической правды и понимание вещей. Потому что хоть он и сказал, что это его личное мнение, но это мнение – голый, без прикрас фактаж.

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Далее текст на языке оригинала.

Щодо переселених. 100 років тому на сході України московити закатували голодом цілі українські села. Їздив віз від двору до двору і збирав трупів по хатах і просто вздовж доріг. Стояли пусткою хати, гуляв вулицями вітер, українці лежали в могильній ямі. У ці хати перевозилися не одиночками, а цілими ГОСПОДАРСТВАМИ (!) з московії московити. Документ вам внизу в руки. Один маленький документик з кіпи подібних. Московитські дєрьовні переїхали, переселилися в українські вихолощені хати на місце українців. Стали в них жити, народжувати нащадків, які згодом сказали: "Здєсь всєгда так било". Чи стали ті переселенці українцями? В переважній більшости НІ. Московитський язик і московитський світогляд превалював ще й московитська держава цьому "всячєскі" сприяла. Більше того, ці переселені московити змушували до асиміляції тих українців, які вижили на цих теренах після каральної голодоморної спецоперації, яку у свою чергу підсилили каральною червоною спецоперацією по відстрілу української інтелігенції, знову ж таки, якій вдалося пережити голодомор.

Щодо кримінальних елементів. Коли на цих самих теренах совєти згодом стали відкривати багато шахт і потрібна була робоча сила, багато робочої сили загнати під землю, то звідки її завозили? З тюрем. Вони оселилися і теж народили потомство.

Звісно, там є й українці. Звісно, ця благословенна українська земля народила Тихого, Дзюбу, Стуса, Сосюру, Андієвську й інших патріотичних і відданих українській справі людей.

Але що не так сказав Драпатий? Де у нас ЛНР, ДНР? Там, де були переселені/заселені московити і кримінал. Вчіть "матчасть" і не плюйтеся на розумну людину.