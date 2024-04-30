'Казалось невероятным': экс-чемпион мира рассказал, в чем Усик намного лучше Фьюри

Бывший чемпион мира в среднем весе Джордж Гроувз продолжает настаивать на том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою 18 мая. 35-летний британец категорически не согласен с мнением о том, что его соотечественник выиграет благодаря преимуществе в габаритах.

Такое мнение Гроувз выразил в интервью YouTube-каналу talkSport Boxing, пишет портал Boxing News 24/7. Экс-боксер отметил, что Усик обладает исключительными навыками и просто измотает Фьюри своей резкостью выбрасывания ударов и скоростью работы ногами по рингу.

"Я всегда говорил: Усик – темная лошадка. Не списывайте этого парня со счетов. Раньше мы видели, как тяжелесы поднимались в супертяжелый дивизион и доминировали в нем. Многим людям казалось вероятным, что он никогда не будет конкурировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я все еще думаю, что Усик его победит. Он исключительный боец. С точки зрения боксерских способностей Усик намного лучше", – сказал Гроувз.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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