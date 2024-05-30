Из-за украинца: стало известно, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Реванш Александра Усика (22-0, 11 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) был перенесен с октября на декабрь нынешнего года из-за травм украинского чемпиона. Наш соотечественник был отстранен от бокса на полтора месяца, поэтому он не смог бы быть готов к повторному бою к середине осени.

Об этом в интервью TNT Sports заявил промоутер Фрэнк Уоррен, пишет портал secondsout.com. Изначально планировалось, что реванш Усика и Фьюри состоится 12 октября, однако устроители грандиозного шоу в Саудовской Аравии решили изменить дату поединка, учитывая состояние украинца.

"Первый бой был невероятным, самый крупный бой ХХІ века. Невероятный бой в супертяжелом весе, по-другому и не скажешь. Они ничего не оставили внутри себя, оба выложились на полную. И они хотели бы снова устроить этот танец в ринге. Реванш отложили, потому что Усик получил травму, а это означает, что к октябрю он не сможет быть в форме. Но это идеальная дата для боя, дайте им обоим время восстановиться после очень тяжелого боя", – сказал Уоррен.

Накануне была официально названа дата реванша Александра и Тайсона. Пока неизвестно, будут ли стоять на кону второго боя все пояса.

Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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