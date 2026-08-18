Это не Украина "бандеризируется", а Польша фашизируется. Поляки скопировали "бандеризм" с российского реваншизма и рашизма, но наполнили его собственным украинофобским содержанием.

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Сначала поляки использовали этот пейоратив в узком историческом контексте Волынской трагедии. После того как подавляющее большинство польских политиков и общества приняли этот концепт в качестве национального консенсуса (для этого им понадобилось 10 лет пропаганды со стороны "Права и справедливости", а сегодня уже всего польского политикума), он вышел за узкие исторические рамки и стал использоваться в политическом дискурсе как форма очернения Украины и всего украинского. Из этого ксенофобного мышления проистекает растущее число фактов нападений и оскорблений украинцев в Польше за последние несколько лет (это внешнее проявление данного мышления).

Таким образом сформировался украинофобный культ #волынобесия, который теперь охватывает все сферы политической и общественной жизни Польши.

Завершающим этапом станет внедрение этого мышления в правовое поле путем принятия законодательства и введения уголовной / административной ответственности за так называемый "бандеризм". Таким образом будет завершен путь формирования украинофобии как официальной политики Польши и толерантного отношения к "волынобесии" как новой общественной норме в Польше.

И этот путь Польша сумела пройти значительно быстрее, чем путинская россия за 20 лет.

"Бандеризм" в польской политике все меньше остается понятием, относящимся исключительно к истории польско-украинского конфликта, и все чаще становится словом, которым часть польского политического класса описывает уже современную Украину. Понятие "бандеризм" продвигается от политической периферии к центру, от радикальной риторики к избирательным кампаниям, от них к президентскому лексикону, а далее – к попыткам перенести это понятие в правовую плоскость.