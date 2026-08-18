Цены на молочные продукты могут вырасти: какие продукты могут временно исчезнуть с полок магазинов

Из-за повреждений распределительных центров в Киеве в некоторых магазинах временно может сократиться ассортимент молочной продукции, в частности отдельных брендов , таких как "Галичина" и "Молокия", в то время как ритейлеры будут искать замену у производителей, расположенных ближе к столице.Цены на молочную продукцию, по оценкам экспертов, могут вырасти более чем на 5-10%, поскольку бизнесу придется компенсировать дополнительные логистические расходы и убытки.

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Об этом рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас в комментарии СМИ. По её словам, производственные затраты растут, закупочные цены на молоко не успевают за себестоимостью, а атаки на логистическую инфраструктуру создают дополнительные расходы для всей цепочки.

При этом эксперт подчеркивает, что возможные перебои с конкретными брендами не означают, что молочные продукты исчезнут с украинского рынка. Ритейл ищет альтернативные маршруты и склады, а часть ассортимента может быть заменена продукцией производителей, расположенных ближе к Киеву.

Почему молочная продукция оказалась под дополнительным давлением

Украинские молочные фермы в 2026 году уже работают в сложных условиях. По словам представительницы отраслевой ассоциации, закупочные цены на молоко несколько выросли, однако этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать расходы хозяйств.

Одним из факторов стало подорожание топлива. Дизельное топливо, используемое при полевых работах, транспортировке кормов и другой сельскохозяйственной деятельности, существенно влияет на себестоимость производства. Дополнительную проблему создает погода. Из-за жары качество силоса, одного из основных кормов для крупного рогатого скота, в этом году, по оценке эксперта, хуже, чем в прошлом.

На этом фоне себестоимость производства растет быстрее, чем закупочная цена молока. По оценке Жупинас, в середине августа хозяйства могли терять около 2 гривен на каждом килограмме молока-сырья.

Проблема заключается не только в стоимости кормов и топлива. Высокие температуры также влияют на продуктивность животных. Из-за жары надои несколько сократились, тогда как расходы хозяйств продолжают расти.

Могут ли исчезнуть из магазинов "Галичина" и "Молокия"

Одним из возможных последствий перестройки логистики может стать временное изменение ассортимента в магазинах. Жупинас предположила, что на рынке Киева некоторое время может быть сложнее найти продукцию производителей, расположенных дальше от столицы.

В частности, это может касаться таких известных брендов, как "Галичина", производство которой связано с западным регионом, и "Молокия" из Тернопольской области. В то же время это не означает полного исчезновения этих торговых марок с украинского рынка.

Речь идет прежде всего о том, что из-за перестройки логистики отдельные магазины могут временно получать меньшие объемы продукции или вообще не получать отдельные позиции. Вместо этого ритейл может увеличить закупки у производителей, расположенных ближе к Киеву. Отмечается, что это позволит сократить транспортную дистанцию и быстрее доставлять продукцию в магазины.

Почему небольшие магазины не могут полностью заменить крупные сети

Одним из вариантов могло бы стать перенаправление продукции через небольшие магазины рядом с домом. Однако молочная продукция имеет свою специфику — её нужно хранить при соответствующей температуре, а холодильное оборудование небольших торговых точек имеет ограниченную вместимость.

Если крупный распределительный центр позволяет одновременно обеспечивать товарами огромное количество магазинов, небольшая торговая точка физически не способна принять аналогичные объемы. Поэтому полностью заменить централизованную логистику только сетью маленьких магазинов практически невозможно.

В то же время ситуация не остается без решения. Торговые сети ищут альтернативные склады и маршруты, чтобы возобновить поставки. К поиску решений привлечены и государственные структуры. Для молочного рынка это особенно важно, ведь продукция имеет ограниченный срок годности и требует непрерывной холодовой цепи.

Производителям и торговым сетям придётся перестраивать логистику таким образом, чтобы продукция не скапливалась на заводах и успевала поступать к покупателям. Одним из вариантов может стать более активное использование региональных складов и прямых поставок от производителей в магазины.

Подорожает ли молочная продукция

Самый главный вопрос для потребителей — как изменения в логистике отразятся на цене. По словам Жупинаса, ожидается подорожание молочной продукции, поскольку бизнесу придется компенсировать часть дополнительных расходов и убытков.

При этом повышение цены не обязательно означает, что дополнительные средства поступят фермеру. Цепочка состоит из нескольких этапов — ферма, перерабатывающее предприятие, логистика, розничная сеть. Если затраты увеличиваются на каждом из них, конечная цена для покупателя может расти даже тогда, когда закупочная цена молока-сырья остается относительно низкой.

Точный прогноз сейчас сделать сложно, ведь он будет зависеть от того, насколько быстро торговые сети смогут восстановить логистику, а также от ситуации с топливом, кормами, производством и поставками. По оценке представительницы Ассоциации производителей молока, потенциальное подорожание может превысить 5–10%.

В то же время она предупреждает, что чрезмерный рост цен может негативно отразиться на спросе. Если молочная продукция станет значительно дороже, часть украинцев будет вынуждена сократить её потребление.

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