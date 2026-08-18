Не все понимают, что скорость распада ссср и продолжительность ПРЕДПОСЫЛОК – это два РАЗНЫХ процесса. Настолько разных, что подменять скорость распада Советского Союза продолжительностью предпосылок этого распада – это интеллектуальная манипуляция и читерство.

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ссср припинив своє фактичне існування всього за кілька днів після того, як скажені діди з ГКЧП спробували відсторонити першого і останнього президента ссср Горбачова від влади. 19 серпня 1991 року діди почали свій перфоманс. Вже через 2 дні соснули х#йца від Єльцина в Москві, а ще через 3 дні Верховна Рада України проголосила декларацію про державний суверенітет.

За історичними мірками фактичне падіння ссср було фантастично ШВИДКИМ. Формально ссср протягнув ще кілька місяців до 8 грудня, коли в Бєловєзькій Пущі Єльцин, Кравчук і Шушкевич поховали ссср і поклали на могилу вінок із кульбаби. Але фактично влада в росії була вже у Єльцина, а не у Горбачова.

Що стосується передумов падіння совєцького союзу, вони були тривалими. Власне, відлік передумов можна починати з дня створення ссср, бо соціалістична модель деградації і пох#їзма, коли всім було байдуже на державне (а значить, нічиє) майно неминуче вела до поганого господарювання і краху соціалістичної економіки.

В перші десятиліття воно ще якось трималося на ентузіазмі і свідомості частини пролетаріату, а в 70-80-ті роки люди просто тягнули з роботи додому все, що погано лежить і ніякий ОБХСС не міг тому дати ради.

Тому так, ПЕРЕДУМОВ падіння ссср було довгих 70 років. Але саме падіння було стрімким і легким, ніби впала не ядерна наддержава, а п'яний колгоспник з велосипеда.

В росії зараз ситуація дзеркальна. Та сама величезна країна, тільки вже значно менша. Те саме гігантське населення, але тепер вдвічі менше. Ті самі дурні гроші за природні ресурси, тільки вкладені не в економіку, а в ботокс старого діда, який тягне з собою в домовину цілий світ.

Передумови падіння режиму це, в першу чергу, автократія. Країна, в якій одна і та сама людина приймає всі рішення тривалий час ПРИРЕЧЕНА. В демократіях кожні 4-5 років вибори, бо через 5-10 років абсолютної влади навіть адекватні люди стають неадекватними.

Всі знають, як путін і такі як він, НЕНАВИДЯТЬ погані новини. Як все оточення ходить до них і бреше про реальний стан справ, тільки щоб найвеличніший падишах, не дай боже, не засмутився.

Саме тому автократи, які правлять одноосібно, через якийсь час втрачають зв'язок з реальністю. Проходить кілька років і вони просто прибирають зі свого оточення тих, хто говорить правду, залишаючи тільки улесливих брехунів.

Ця проблема державного управління для росії ключова. Бункерне падло, яке читає новини в роздруківках ФСБ, відірване від реальності і не в змозі реально оцінити спроможності росії і зараз вона як та щука, яка задихається, бо заковтнула надто жирного карася. Але замість виплюнути його, вона тільки глибше його заковтує і сильніше давиться.

Саме нікчемне державне управління росії привело до того, що країна з величезними ресурсами, які в десятки разів перевищують наші можливості п'ятий рік великої війни не спроможна реалізувати свою величезну перевагу і виграти війну.

Так само, як передумови падіння ссср почалися в момент його створення, ПЕРЕДУМОВИ падіння росії почалися в той самий момент. Бо створення росії на уламках російської імперії це той самий процес розпаду імперії, який зараз триває і який з історичної точки зору НЕВІДВОРОТНІЙ.

Тому падіння росії і її розпад це наразі ВИРІШЕНЕ питання і справа тільки в ЧАСІ, який історія виділила на цей процес.

На жаль, цей час може бути тривалим по людським міркам і я не знаю, коли це станеться.

Але я знаю ТОЧНО, що сам розпад росії буде таким само швидким, як розпад ссср. Його не треба боятися, бо клани всередині росії почнуть війну всіх проти всіх за ресурси і будуть зайняті собою, а не нами.

Ось яка історична перспектива очікує на нас і все що ми можемо робити – бути в ЗСУ, або робити для ЗСУ, щоб пришвидшити НЕЗВОРОТНІ історичні процеси демілітаризації та примусу до миру гімняної тайожної недодержави.