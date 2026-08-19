Одной из целей станет Калининград: у НАТО есть план, как остановить Путина в случае нападения на Альянс – Bild

Страны НАТО разработали "Концепцию ведения сухопутной войны" на случай потенциального вторжения России в страны Балтии. Главные цели альянса заключаются в том, чтобы остановить продвижение войск противника, существенно ослабить оборонный потенциал РФ и оттеснить захватчиков к их государственным границам.

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План сдерживания опирается на три ключевые стратегии и активно задействует инновационные беспилотные технологии. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Уничтожение ракетных систем и нейтрализация Калининграда

В случае если российская армия начнет массированный обстрел стран Балтии ракетами и дронами с одновременным продвижением бронетехники, первым шагом НАТО станет полная нейтрализация ракетных угроз.

Истребители, ракетоносцы и ударные беспилотники альянса должны будут вывести из строя ключевые огневые позиции РФ. Одной из главных приоритетных целей в этом сценарии назван Калининград, где сосредоточено большое количество зенитных и ракетных комплексов.

Автономная зона на границе с Россией и Беларусью

Для сдерживания сухопутных сил противника вдоль границ с Россией и Беларусью создается так называемая автономная зона, выполняющая роль защитного барьера.

Внутри периметра не будут дислоцироваться солдаты НАТО. Боевые задачи по обнаружению и уничтожению прорывающейся техники полностью возлагаются на автономные беспилотники и роботизированные военные платформы.

Точечные удары спецназа и воздушный мост внутрь РФ

Следующим этапом стратегии предусмотрены действия непосредственно на территории РФ для разрушения логистики и снабжения войск. Подразделения специального назначения должны ликвидировать критически важную инфраструктуру – оружейные заводы, аэродромы, мосты и железнодорожные узлы. К этим операциям планируется привлекать россиян, выступающих против действующего режима.

Самолеты НАТО будут доставлять в глубокий тыл противника боевых роботов и дронов, задача которых – уничтожать военные базы и аэродромы базирования.

Сдерживание через прозрачность и позиция Пентагона

В НАТО подчеркивают, что цель альянса – не завоевание российских территорий, а исключительно защита членов военного блока. Альянс намеренно не делает из этой концепции строгую тайну, руководствуясь принципом, что эффективное сдерживание работает только тогда, когда потенциальный агрессор заранее знает о масштабе неизбежного ответа.

Представитель Министерства обороны США уточнил, что представленная концепция по предотвращению наземных конфликтов стала результатом многомесячной работы планировщиков со всего альянса, нацеленный на масштабное использование датчиков и оперативное обнаружение угроз. В Пентагоне также отметили, что любые сообщения о конкретных боевых операциях на данном этапе носят спекулятивный характер.

Напомним, Россия ведет масштабное строительство инфраструктуры для запуска дальнобойных ударных беспилотников вблизи границ с Украиной и Беларусью. На 10 различных площадках уже возведено 59 новых пусковых установок. На каждой такой базы россияне могут размещать свыше 1000 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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