План "развалить НАТО": к чему готовится кремль. Журналисты The New York Times получили материалы секретного совещания в кремле, которое состоялось в конце прошлого года. На этом совещании путин поставил перед своими спецслужбами и военными задачу на 2026 год – "развалить НАТО и ЕС изнутри". Звучит громко и даже анекдотично, но журналистские материалы в данном случае совпадают с выводами правительственных чиновников и представителей спецслужб нескольких стран. Поэтому к этой информации следует относиться максимально серьезно.

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Если отбросить сенсационную форму подачи материала, мы увидим, что речь идет о планах военно-политического руководства рф перевести гибридную войну против Европы (и на её территории) в более горячую фазу. Основных направлений "раскола", запланированных кремлем, два. Во-первых, проверка НАТО на прочность – диверсии, кибератаки и даже "ограниченное нападение" на одну из стран Альянса. Второе направление – дестабилизация ситуации (в идеале – захват власти) в Молдове.

Надо сказать, что агрессор работает в этих направлениях уже давно. "Случайные" воздушные атаки на Польшу стали привычным явлением. А что касается Молдовы, то эта страна постоянно подвергается серьезным гибридным ударам, начиная с 2024 года.

Каждые выборы в Молдове – это настоящая битва между проевропейскими силами и пророссийскими титушками. Пророссийских "протестующих" Кремль готовит заранее в специальных учебных центрах. Соответствующие лагеря созданы в Боснии, Сербии и на болотах. Накануне последних выборов молдавские спецслужбы задержали более 100 молодых людей, прошедших обучение в этих лагерях, где они обучались изготовлению и применению зажигательных устройств и самодельных взрывчатых веществ, а также управлению дронами.

Руководит этим процессом беглый молдавский олигарх Илан Шор, который украл у молдавских налогоплательщиков около миллиарда долларов и в настоящее время скрывается в Москве. "Честно награбленные" средства Илан Шор инвестирует в московскую церковь и пророссийские движения. К счастью, по состоянию на 2026 год можно констатировать, что молдавское общество отразило все гибридные атаки Кремля. Однако война не закончена, и останется ли она лишь гибридной – большой вопрос.

Этот вопрос, по понятным причинам, очень беспокоит не только Кишинев. Основная точка зрения европейских военных заключается в том, что значительная часть гибридных атак имеет разведывательную составляющую и является предвестниками реальных ударов. В частности, с помощью беспилотников агрессор прощупывает слабые места европейской противовоздушной обороны. Недавно, анализируя эти случаи, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер заявил, что, несмотря на войну в Украине, агрессор "уже переориентирует свои вооруженные силы, готовясь к более масштабному конфликту с Западом".

Ситуация несколько парадоксальна: с одной стороны, россия здесь и сейчас несет колоссальные потери, ее экономика на грани коллапса, а возможности контрактной системы исчерпываются. Как в таком состоянии кремль собирается развалить НАТО и ЕС изнутри? Но мы видим, что он собирается это сделать. Вероятно, замысел агрессора заключается в том, что, проведя ряд гибридных операций и аннексировав небольшой населённый пункт где-нибудь в Прибалтике, ему удастся посеять политический хаос среди членов НАТО и объявить о "победе".

Подобные планы, конечно, можно назвать неадекватностью или бредом человека с глубокими психическими расстройствами. Можно, конечно же, посмеяться над кремлевской манией. Но сколько бы ни высмеивали маньяка, он не откажется от своих планов. Это существо может выглядеть и действительно быть неполноценным, больным, десоциализированным, но в то же время остаётся крайне опасным для общества, пока не будет изолировано.

Европейцы постепенно начинают понимать то, о чем украинцы знают давно: недоимперия не остановится, если ее не остановить. Борьба с рашизмом – общее дело всех европейских народов. Мы готовы помогать им своей экспертизой и вправе сами рассчитывать на их всестороннюю поддержку. Уровень нашего сотрудничества растёт с каждым днём. Вполне возможно, что приближается день, когда мы будем не просто сотрудничать, но и сражаться с недоимперией бок о бок. Вместе победим. Слава Украине!