Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии, осталось сыграть всего три матча. Сборные Испании и Франции во вторник, 9 июля, определят первого финалиста турнира, который в ближайшее воскресенье поспорит за золотые медали первенства.

Видео дня

Встречу примет стадион "Арена Мюнхен". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Франция. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из Мюнхена бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Фаворитами противостояния с незначительным преимуществом считаются испанские футболисты. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех французской сборной достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. Поомогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Иван Кружляк из Словакии.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Всегда можно стать лучше. Я придерживаюсь этого мнения. До последнего дня своей жизни можно совершенствоваться. Если начать с защиты, то и здесь есть что улучшать. Мы лучшие в мире по прессингу, но нужно еще лучше координировать действия, быть более сплоченными. В атакующей фазе наша скорость иногда приводит к поспешным действиям.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Сборная Испании до сих пор показывала на этом Евро самый качественный футбол. Они впечатляют своей игрой в каждом матче. Все испанские команды хороши в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, в особенности с Родри.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Унай Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родри, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Уильямс

Франция: Меньян – Кюнде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Чуамени, Камавинга, Гризманн – Коло-Муани, Мбаппе

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались 36 раз – Франция добыла 13 побед, а Франция – 16. В последний раз соперники играли в финале Лиги наций-2020/21. Тогда "галльские петухи", пропустив первыми, сумела вырвать трофей из рук оппонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Германии принес исторический результат.

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