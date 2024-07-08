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Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии, осталось сыграть всего три матча. Сборные Испании и Франции во вторник, 9 июля, определят первого финалиста турнира, который в ближайшее воскресенье поспорит за золотые медали первенства.

Видео дня

Встречу примет стадион "Арена Мюнхен". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Франция. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Кроме того, эфир из Мюнхена бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Фаворитами противостояния с незначительным преимуществом считаются испанские футболисты. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех французской сборной достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. Поомогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Иван Кружляк из Словакии.

Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Всегда можно стать лучше. Я придерживаюсь этого мнения. До последнего дня своей жизни можно совершенствоваться. Если начать с защиты, то и здесь есть что улучшать. Мы лучшие в мире по прессингу, но нужно еще лучше координировать действия, быть более сплоченными. В атакующей фазе наша скорость иногда приводит к поспешным действиям.

Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Сборная Испании до сих пор показывала на этом Евро самый качественный футбол. Они впечатляют своей игрой в каждом матче. Все испанские команды хороши в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, в особенности с Родри.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Унай Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родри, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Уильямс

Франция: Меньян – Кюнде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Канте, Чуамени, Камавинга, Гризманн – Коло-Муани, Мбаппе

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались 36 раз – Франция добыла 13 побед, а Франция – 16. В последний раз соперники играли в финале Лиги наций-2020/21. Тогда "галльские петухи", пропустив первыми, сумела вырвать трофей из рук оппонентов.

Испания – Франция: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Германии принес исторический результат.

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