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Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу впервые за 20 лет сыграет в полуфинале чемпионата Европы. "Оранжевые" под руководством тренера Рональда поспорят за путевку в решающий матч турнира с командой Англии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Сигнал Идуна Парк" В Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Англия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, прямой эфир из Дортмунда организовывают региональные каналы "Суспильного", которые можно смотреть бесплатно в цифровом эфирном телевидении T2.

Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

ПРОГНОЗ НА НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Фаворитами встречи считаются английские футболисты. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,62. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех команды Нидерландов достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер. Помогать ему будут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Роль четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт.

Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за игрой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов:

– Для всего народа это нечто особенное. У нас маленькая страна, и мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему этим гордимся. Нам пришлось помучиться, но завоевать возможность сыграть в полуфинале – это большой успех.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Мы хотим выиграть этот Евро. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли в четвертьфинале. Хорошо сыграли против очень крепкой команды. В таких матчах необходимо солидно играть в обороне. Мы распоряжались мячом гораздо лучше, чем в предыдущих матчах турнира.

Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Симонс, Рейндерс – Мален, Депай, Гакпо

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом 21 раз. В противостоянии наблюдается практически паритет – семь побед у Нидерландов, а шесть матчей остались за англичанами. "Оранжевые" за последние 28 лет проиграли соперникам всего один раз. В последний раз Нидерланды и Англия играли в полуфинале Лиги наций 2018/19, который британцы проиграли 1:3.

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