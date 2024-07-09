Нидерланды – Англия: все подробности матча 1/2 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов по футболу впервые за 20 лет сыграет в полуфинале чемпионата Европы. "Оранжевые" под руководством тренера Рональда поспорят за путевку в решающий матч турнира с командой Англии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Сигнал Идуна Парк" В Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Англия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, прямой эфир из Дортмунда организовывают региональные каналы "Суспильного", которые можно смотреть бесплатно в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Фаворитами встречи считаются английские футболисты. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,62. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех команды Нидерландов достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА НИДЕРЛАНДЫ – АНГЛИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер. Помогать ему будут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Роль четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за игрой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов:

– Для всего народа это нечто особенное. У нас маленькая страна, и мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему этим гордимся. Нам пришлось помучиться, но завоевать возможность сыграть в полуфинале – это большой успех.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Мы хотим выиграть этот Евро. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли в четвертьфинале. Хорошо сыграли против очень крепкой команды. В таких матчах необходимо солидно играть в обороне. Мы распоряжались мячом гораздо лучше, чем в предыдущих матчах турнира.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Симонс, Рейндерс – Мален, Депай, Гакпо

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом 21 раз. В противостоянии наблюдается практически паритет – семь побед у Нидерландов, а шесть матчей остались за англичанами. "Оранжевые" за последние 28 лет проиграли соперникам всего один раз. В последний раз Нидерланды и Англия играли в полуфинале Лиги наций 2018/19, который британцы проиграли 1:3.

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