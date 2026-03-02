Искусственный интеллект ответил, в каком раунде закончит бой Усик – Верхувен

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (24-0, 15 КО), вероятно, закончит досрочно поединок против легенды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Соперники выйдут в ринг в Египте 23 мая, а на кону будет стоять один из титулов украинца.

Видео дня

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не сомневается в итоговой победе нашего соотечественника. Нейросеть подчеркивает, что Усик обладает невероятными навыками и должен нокаутировать нидерландца в пятом раунде.

"Мой прогноз – это победа Усика. Усик, как элитный боксер с идеальной техникой, скоростью и опытом в хевивейте, будет иметь значительное преимущество. Верхувен – легенда кикбоксинга (66-10), но в боксе он новичок, с лишь одним профессиональным боем. Он высокий, мощный, но без ударов ногами потеряет ключевое оружие, и его стиль может быть предсказуемым для такого мастера, как Усик. Будет ли нокаут? Да, я думаю, что будет – Усик постепенно разберет Верхувена, накопит повреждения и остановит его. Прогнозирую в 5-м раунде", – резюмировал ИИ.

Накануне Всемирный боксерский совет WBC санкционировал добровольную защиту Усиком своего пояса в бою с Верхувеном. Своего соотечественника раскритиковал украинец Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика заподозрили в совершении безумного поступка, который буквально "похоронит бокс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!