Лишится поясов? Усик совершил 'безумный поступок', который 'похоронит бокс'

Непобедимый супертяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО) подписал контракт с новосозданным промоушеном главы UFC Дейны Уайта и главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейха Zuffa Boxing, что может привести к отказу украинца от части чемпионских поясов. Сделка вызвала обсуждение в медиа и среди болельщиков, поскольку организация не исключает изменения действующей титульной системы.

"Александр Усик подписал контракт с Zuffa Boxing. Он откажется от своих поясов, чтобы сразиться за титул Zuffa. Это безумное подписание", – утверждают Joyce Talks Boxing и Boxing TV.

По данным промоутера и менеджера Дин Уайт, украинский чемпион WBC, WBA и IBF уже оформил соглашение. Он отметил, что сумма контракта публично не раскрывается, однако переход может повлиять на карьерные планы многих боксёров.

Уайт пересказал, что в индустрии ожидают усиления влияния нового проекта на рынок бокса.

Сообщается, что украинец может отказаться от титулов для выступлений под эгидой промоушена. По комментариям на спортивных платформах, некоторые пользователи считают возможным появление единого чемпионата с одним поясом в каждом весе, чтобы минимизировать влияние санкционирующих организаций.

Часть пользователей заявила, что возможное подписание украинца может серьёзно изменить индустрию бокса. Некоторые болельщики считают, что при переходе в новый проект спортсмен может освободить все титулы, однако официального подтверждения этому нет. Другие предполагают, что этот "безумный поступок" Александра "похоронит бокс".

Сам Усик официально не подтвердил подписание, но заинтриговал поклонников анонсом "нечто грандиозного".

Позже Усик сделал перепост сообщения Сергея Лапина, где опроверг подписание контракта.

"Друзья, в СМИ распространяются сообщения о том, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности", – написал Лапин.

Как сообщал OBOZ.UA, свой крайний бой Усик провел в июле 2025-го. Александр в реванше победил 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

