"Динамо" сделало официальное заявление о "замене главного тренера"

Руководство киевского "Динамо" пока не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Игоря Костюка после вылета из еврокубков. "Бело-синие" доверяют нынешнему наставнику, который продолжит работать с коллективов, несмотря на позорное поражение от азербайджанского "Карабаха" в квалификации Лиги конференций.

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Об этом в комментарии порталу "Динамо" Киев от Шурика заявил генеральный директор столичного клуба Дмитрий Бриф. По его словам, президент "бело-синих" Игорь Суркис уверен в способности Костюка построить конкурентноспособную команду.

"Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк пользуется доверием со стороны президента клуба Игоря Суркиса. Игорь Михайлович верит, что нынешний наставник способен вывести команду на должный уровень конкурентоспособности, и надеется, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому вопрос о замене главного тренера на повестке дня пока не стоит", – сказал Бриф.

Отметим, что футболист "Динамо" Владислав Кабаев пожаловался на якобы необоснованную критику после вылета команды из Лиги конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко ответил, кого надо назначить тренером команды вместо Игоря Костюка.

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